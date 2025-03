Barbie lança boneca em homenagem a sobrevivente da boate Kiss; entenda

A terapeuta ocupacional e influenciadora Kelen Ferreira, sobrevivente do incêndio da boate Kiss em 2013, em Santa Maria, será homenageada pela Mattel com uma Barbie inspirada nela. A boneca, assim como Kelen, possui uma prótese transtibial — abaixo do joelho — na perna direita.

Junto a ela, a criadora de conteúdo Paola Antonini, que interpretou uma personagem inspirada em Kelen na série Todo Dia a Mesma Noite, da Netflix, também será representada na coleção, que resgata a amizade feminina, lançada nesta terça-feira (4).

A prótese da Barbie de Paola é do tipo transfemoral, acima do joelho. Em 2014, Paola sofreu um acidente de carro que resultou na amputação da perna esquerda.

Mulheres inspiradoras

A edição especial foi lançada em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no sábado (8), e busca promover o valor da amizade feminina pela campanha Mulheres Inspiradoras (Role Models).

Kelen e Paola são as primeiras pessoas com deficiência brasileiras a receberem uma Barbie inspirada nelas. Durante a gravação de Todo Dia a Mesma Noite, as duas viraram grandes amigas, e, agora, essa amizade será retratada nas duas bonecas.

— É uma honra estar nessa campanha com mulheres incríveis, principalmente (acompanhada) de uma amiga que sempre esteve ao meu lado, mostrando que juntas podemos alcançar qualquer coisa. Espero que essa boneca inspire meninas a perceberem a força que vem de dentro e que nenhum desafio é impossível de superar — disse Kelen em publicação no Instagram.

Quem é Kelen Ferreira?

Natural de Alegrete, Kelen Ferreira é formada em Terapia Ocupacional pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Na madrugada de 27 de janeiro de 2013, ela estava na Boate Kiss, em Santa Maria, quando ocorreu o incêndio que deixou 242 mortos e 636 feridos.

Kelen saiu da tragédia com 18% do corpo queimado e precisou amputar parte da perna direita. Na época, tinha 19 anos e passou 78 dias internada no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, sendo 15 deles em coma.

Em dezembro de 2021, ocorreu o julgamento do caso Kiss. Na ocasião, Kelen foi a segunda testemunha a prestar depoimento no júri. No depoimento no Foro Central I, em Porto Alegre, ela relatou traumas psicológicos, além dos físicos:

— Vivemos numa sociedade que exige corpo perfeito. Eu comecei um processo de aceitação do ano passado para cá. Eu tinha medo de sair nas ruas e as pessoas me julgarem. Só ano passado passei a usar short. Eu usava calça jeans até no calorão de 40 graus — afirmou Kellen, na época.

Atualmente, a alegretense é influenciadora digital e conta com 192 mil seguidores nas redes sociais. A boneca da gaúcha é uma das primeiras a ter uma prótese transtibial e cicatrizes de queimaduras, além da esgrimista italiana Bebe Vio, que possui cicatrizes de meningite.