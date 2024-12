São Luiz perde os primeiros amistosos preparatórios para o Gauchão

São Luiz perdeu para o Pelotas por 1 a 0, em Canoas, no primeiro amistoso preparatório para o Gauchão 2025. Lucas Rhamon / Pelotas/Divulgação

O São Luiz não começou bem os amistosos preparatórios para o Gauchão e perdeu os dois primeiros. Na sexta-feira (20), foi superado por 1 a 0 pelo Pelotas, em Canoas. Ruster marcou o único gol.

Já nesta segunda-feira (23), o São Luiz perdeu novamente por 1 a 0, mas desta vez para o Monsoon, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. Otávio marcou no primeiro tempo.

Em ambos os testes, o técnico Alessandro Telles utilizou boa parte de seus jogadores e alternou a possível equipe titular.

O próximo amistoso do São Luiz será contra o Ypiranga, no dia 29, em Erechim. No dia 8 de janeiro, tem um jogo-treino contra o Sindicato dos Atletas, em Ijuí. No dia 14, fará mais um amistoso contra o Ypiranga, desta vez, no Estádio 19 de Outubro.