Grêmio negocia com técnico Gustavo Quinteros

Gustavo Quinteros foi campeão argentino com o Vélez Sarsfield. Hernán Mauricio / Vélez Sarsfield/Divulgação

O Grêmio negocia com um plano B após a frustração com as tratativas envolvendo Pedro Caixinha, anunciado pelo Santos. O Tricolor negocia a contratação de Gustavo Quinteros, argentino naturalizado boliviano que comanda o Vélez Sarsfield, atual campeão argentino.

A reportagem de Zero Hora apurou que as conversas evoluíram após o Tricolor se retirar da negociação com Caixinha. A expectativa dos dirigentes é fechar o novo técnico nas próximas horas e anunciá-lo até terça-feira (24).

As conversas com o novo profissional foram retomadas imediatamente após o fim da negociação com Caixinha e avançaram desde o fim da noite de domingo (22). O plano B já estava no radar dos dirigentes, mas não havia evoluído porque, na oportunidade, a prioridade era o português.

Aos 59 anos, Gustavo Quinteros tem contrato até 31 de dezembro e também conversa com o clube argentino sobre uma renovação. Após o título nacional, o técnico ficou valorizado no mercado e também despertou interesse do Santos nos últimos dias.

