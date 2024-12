Com fim da negociação por Pedro Caixinha, Grêmio espera anunciar novo técnico até terça-feira 

Grêmio se retirou da negociação com o técnico Pedro Caixinha Ari Ferreira / Bragantino/Divulgação

Depois de encerrar a negociação com Pedro Caixinha, o Grêmio já tem um outro nome em pauta. Mais do que isso, os dirigentes esperam poder anunciar o novo técnico até terça-feira (24).

O nome do profissional que agora negocia com a direção ainda é mantido sob sigilo. A reportagem de Zero Hora apurou que a expectativa dos dirigentes é fechar o negócio nas próximas horas.

As conversas com o novo profissional foram retomadas imediatamente após o fim da negociação com Caixinha e avançaram desde o fim da noite de domingo (22). O plano B já estava no radar dos dirigentes, mas não havia evoluído porque, na oportunidade, a prioridade era o português.

Depois do acordo verbal com o Caixinha, surgiram situações consideradas "impossíveis de serem contornadas" nos últimos dias. No final da tentativa de negociação, os empresários do português criaram dificuldades que inviabilizaram o fechamento do contrato, o que foi considerado inaceitável pelo Grêmio.