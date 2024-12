Como os jornais portugueses repercutem o rompimento entre Grêmio e Pedro Caixinha

Caixinha é reconhecido por seus trabalhos em Portugal. Ari Ferreira / Red Bull Bragantino.

A reviravolta nas negociações de Pedro Caixinha com o Grêmio repercutiu nos jornais de Portugal, país natal do treinador.

O comandante, que tem uma boa reputação no seu país, tinha um acordo verbal com o Tricolor para 2025, mas novas pedidas de seu empresário inviabilizaram o fechamento do negócio.

No site do A Bola, a notícia do rompimento foi publicada na tarde desta segunda (23) no horário local — de manhã no de Brasília.

"Afinal, Pedro Caixinha não será treinador do Grêmio", diz a chamada.

No texto, o jornal relata a informação da imprensa brasileira de que as negociações estão definitivamente encerradas. O técnico foi anunciado pelo Santos na tarde desta segunda-feira (23).

Matéria do jornal A Bola, de Lisboa. A Bola / Reprodução

O Record noticiou há dois dias que as negociações entre Caixinha e Grêmio haviam "recuado".

No título, chamaram pelas movimentações de técnicos do país europeu no território brasileiro: "Treinadores portugueses na rota do Brasil: Luís Castro perto (do Atlético-MG) e Pedro Caixinha recua (com o Grêmio)".

Segundo a imprensa mineira, porém, as negociações de Castro com o Galo também recuaram.

O portal O Jogo também noticiou o desacordo entre o clube gaúcho e o treinador português. Confira:

Título da notícia envolvendo Grêmio e Caixinha no O Jogo desta segunda-feira. O jogo / Reprodução

