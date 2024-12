Estou profundamente preocupada com o Grêmio

Novos dirigentes refazem busca por técnico após desacerto com Pedro Caixinha. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Olha, o gremista que não está preocupado com a próxima temporada do Tricolor está vivendo errado. Parece que não bastou tudo o que passamos neste ano, agora virou uma novela a busca pelo novo treinador, que se arrasta muito. Já são mais de 10 dias desde o anúncio da não renovação de Renato Portaluppi e até agora não sabemos quem será o comandante da equipe para 2025.

Fomos enrolados por um treinador que estava desempregado desde outubro. Pedro Caixinha estava longe de ser o meu preferido. Para mim, não tinha tamanho pra treinar o Grêmio. Mas me preocupa demais ver que não conseguimos acertar a contratação de um treinador que estava livre no mercado há muito tempo.

Por que a escolha do português por um Santos que vem de uma série B e não terá nada atrativo para disputar na próxima temporada? O projeto esportivo do Santos é melhor que o do Grêmio para 2025? Custo a acreditar.

Entendo a lealdade que a direção fala ao não negociar com nenhum outro treinador enquanto Renato fosse o comandante. Mas já se sabia há muito tempo que ele não permaneceria, até porque não teve resultado para se pensar em renovação. Lealdade, nesse caso, é abrir o jogo com Renato e falar abertamente sobre as possibilidades.

Agora, o Grêmio se vê em saia justa. Faltando poucos dias para o início da pré-temporada, ainda não tem treinador. E isso atrasa todo o planejamento pois, veja bem, além de não termos contratado ninguém, não se fala em movimentação nenhuma do clube na busca por jogadores.

É 23 de dezembro e ainda não sabemos quem será o nosso técnico. O Grêmio tem pressa e, quando se tem pressa, a chance de errar aumenta. Espero que os gremistas tenham um bom presente de Natal.