Uma temporada do Grêmio para esquecer

Torcida não merecia ver o time ser goleado em casa. Jefferson Botega / Agencia RBS.

O último jogo do Grêmio em 2024 foi um reflexo da temporada inteira. Uma derrota acachapante, por 3 a 0, a qual os mais de 40 mil torcedores não mereciam. Foram 17 derrotas do Grêmio na temporada, um número extremamente expressivo, mas que reforça o ano ruim que tivemos. Vamos disputar a próxima Sul-Americana por conta da vitória do Cruzeiro sobre o Juventude no Jaconi.

Não sei o que a direção vai decidir sobre a comissão técnica para a próxima temporada, mas penso que é preciso renovar. É preciso oxigenar. Foi um ano realmente muito duro e não vejo motivos para a continuidade neste momento. Amo o Renato e nada impede que nos reencontremos ali adiante, mas acredito que o melhor para ambos é encerrar o ciclo por ora. O saldo positivo de 2024 é o hepta do Gauchão, de resto, fomos muito abaixo do que o gremista espera.

Infelizmente, não foi a despedida que gostaríamos de dar a Pedro Geromel, que tanto nos trouxe alegria. Foram mais de 40 mil pessoas presentes muito por causa dele, que mereceu todas as homenagens que o clube preparou. Como gremista, só tenho a agradecer a esse cara que honrou as nossas três cores por mais de 10 anos. Ganhou muita coisa e ficou no clube quando mais precisamos. Está na calçada da fama e na história do Grêmio como um dos maiores. Obrigada por tudo, Geromel! Bom descanso com a sua família a partir de agora.