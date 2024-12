Grêmio é goleado pelo Corinthians, mas garante vaga na Sul-Americana

O Grêmio se despediu de 2024 com outra decepção para o torcedor. Em casa, e na despedida de Pedro Geromel, o Tricolor foi goleado por 3 a 0 pelo Corinthians na tarde deste domingo (8). Yuri Alberto, Charles e Depay fizeram para os visitantes.

Apesar do resultado negativo, o time garantiu vaga na Copa Sul-Americana. Em 14º lugar, com 45 pontos após 38 rodadas, o clube terminou um ano marcado por dificuldades.

Renato arriscou na escalação. O técnico apostou mais uma vez em formação sem meia de articulação. Diego Costa e Braithwaite jogaram juntos no ataque, com Soteldo e Pavon pelos lados do campo.

Dodi e Villasanti formaram a dupla de volantes, com Geromel e Jemerson como zagueiros. João Pedro e Reinaldo atuaram nas laterais e Caíque herdou a vaga de Marchesín no gol.

O desentrosamento do Grêmio ficou evidente pela dificuldade do time de ter a posse de bola e construir lances no ataque. Tanto que o Corinthians se aproveitou das dificuldades gremistas e dominou desde o primeiro minuto.

A primeira finalização mais perigosa aconteceu aos 22 minutos. Depay arriscou de longe e Caíque fez a defesa no meio do gol.

Pavon tentou puxar contra-ataque, mas perdeu a bola e deu chance aos adversários. Depay rolou para Matheuzinho finalizar. A bola passou ao lado da trave do gol de Caíque.

O Corinthians chegou a comemorar um gol de Yuri Alberto. O lance acabou anulado por impedimento do atacante. A única resposta do Grêmio aconteceu aos 40 minutos. Diego Costa recebeu na área de Soteldo e finalizou com força. Hugo Souza defendeu a primeira. No rebote, nova tentativa do centroavante, e outra boa intervenção do goleiro da equipe paulista.

Personagem gremista do dia, Geromel ficou em evidência no fim do primeiro tempo. E por um motivo ruim. O zagueiro tentou um desarme em Yuri Alberto e acertou o adversário. Pênalti confirmado após revisão no VAR.

O ex-jogador do Inter cobrou e venceu Caíque no último minuto da primeira etapa. A irritação do torcedor também surgiu no intervalo. Incomodados pela falta de desempenho, os torcedores vaiaram o Grêmio.

Goleada com gols de Charles e Depay

O Grêmio voltou diferente para a segunda etapa. E não apenas na escalação. Além da entrada de Cristaldo no lugar de Diego Costa, o time mostrou postura mais firme.

Logo no primeiro minuto, Braithwaite aproveitou cruzamento de João Pedro e quase empatou. Depois, Soteldo pressionou a saída de bola e recuperou. Villasanti recebeu do companheiro e finalizou em cima dos defensores do Corinthians. Os jogadores gremistas ficaram pedindo pênalti.

O problema é que o Corinthians seguiu perigoso. Depay e Yuri Alberto perderam boas oportunidades em sequência. Renato recorreu mais uma vez ao banco de reservas. O técnico sacou Pavon e Geromel, que recebeu uma longa ovação da torcida em sua despedida do futebol. Monsalve e Pepê entraram.

Uma confusão formada após falta em Garro tirou um jogador de cada equipe. Dodi e Martínez foram expulsos após trocarem empurrões.

Com Villasanti de zagueiro, o Grêmio se lançou em busca do empate. Mas foi o Corinthians que soube chegar ao gol. Após cruzamento de Romero, Charles cabeceou e marcou.

Para piorar, após rebote, Depay aproveitou um rebote e marcou um golaço de bicicleta nos acréscimos.

Sem forças para reagir em campo, o Grêmio terminou o ano com mais uma derrota. Agora o torcedor espera por respostas da direção, como quem será o técnico na próxima temporada, para que o ano de 2025 seja melhor.

BRASILEIRÃO — 38ª RODADA — 8/12/2024

GRÊMIO (0)

Caíque; João Pedro, Geromel (Pepê, 21'/2ºT), Jemerson e Reinaldo; Dodi, Villasanti, Soteldo e Pavon (Monsalve, 21'/2ºT); Diego Costa (Cristaldo, INT) e Braithwaite.

Técnico: Renato Portaluppi

CORINTHIANS (3)

Hugo Souza; Matheuzinho, Cacá, André Ramalho e Matheus Bidu; Raniele (Martínez, INT), Breno Bidon (Charles, 37'/2ºT), André Carrillo (Alex Santana, 25'/2ºT) e Rodrigo Garro (Romero, 39'/2ºT); Memphis Depay e Yuri Alberto (Talles Magno, 37'/2ºT).

Técnico: Ramón Díaz