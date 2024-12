"Vamos levar esse amor para a vida toda", diz Pedro Geromel após sua última partida pelo Grêmio

— Muito importante a família estar aqui. Hoje são todos gremistas. Minha filha me perguntou se ano eu vem a gente podia voltar aqui. Eu disse que sim, que podemos assistir. Nasceram e cresceram no Grêmio. Vamos levar esse amor para a vida toda — destacou, cercado por microfones e câmeras na zona mista.

Geromel não engasga na hora de falar sobre o encerramento da carreira. A ideia de pendurar a camisa 3, a braçadeira de capitão e as chuteiras estava bem amadurecida desde o começo do ano.

— Tem que perguntar para o pessoal (quem fica com a camisa 3), eu tô fora. A camiseta, a braçadeira e a chuteira para o museu do Grêmio que eles me pediram. Eu tô preparado, ela eu acho que não — disse em sua última reposta antes de entrar no vestiário.