Alpine anuncia Franco Colapinto como piloto reserva para a temporada da Fórmula 1

A Alpine confirmou nesta quinta-feira a contratação do argentino Franco Colapinto como piloto reserva da equipe para a temporada 2025 da Fórmula 1. Os titulares da escuderia são o francês Pierre Gasly e o australiano Jack Doohan. Colapinto será piloto de testes junto com o estoniano Paul Aron e com o japonês Ryo Hirakawa. O argentino fechou acerto multianual com a Alpine.