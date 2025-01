Thamiris vai entrar com a irmã, que considera sua melhor amiga. Globoplay / Reprodução

A carioca Thamiris, 33 anos, foi confirmada no grupo pipoca do BBB 25. Ela vai entrar na casa mais vigiada do Brasil com a irmã, Camilla, 34. Veja perfil dela.

A nutricionista é solteira e se considera extrovertida, comunicativa e personalidade forte — ela promete não leva desaforo para casa.

Fazer rimas, criar acessórios, esculturas com argila, pintar e frequentar o Baile Charme de Madureira são as coisas que a sister mais gosta de fazer.

Ela também revelou que já ficou com o rapper Luccas Carlos.

Thamiris trabalha como nutricionista fazendo consultas particulares enquanto buscar ampliar seu alcance como influenciadora digital, com foco em conteúdos de nutrição.

Mais que irmãs, sisters

Quando Camilla decidiu abrir um salão de beleza para trabalhar como trancista, em 2020, Thamiris foi uma das principais apoiadoras. Hoje em dia, elas se consideram melhores amigas.

A carioca afirmou que não poderia estar melhor acompanhada na edição.

— Não existe outra pessoa no mundo que me queira melhor do que a minha irmã. A gente pode se estressar, mas eu sei que a relação que eu tenho com ela é para sempre. Minha mãe ensinou isso pra gente. Então, é com ela que eu conto sempre.

Polêmicas antes da estreia

Em menos de 24 horas do anúncio, Thamiris já teve publicações antigas resgatadas. As postagens da sister comentando antigas edições do reality no X (antigo Twitter) dividiram as redes sociais.

Manu Gavassi (BBB 20), Isabelle (BBB 24), Juliette (BBB 21), Amanda Meirelles (BBB 23), Alane Dias (BBB 24) e Nanda Bande (BBB 24), foram alguns dos nomes comentados negativamente pela participante.

Após repercussão, o responsável pelo perfil oficial de Thamiris no X, também entrou na brincadeira: