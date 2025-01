9 atividades para fazer com as crianças no verão em Porto Alegre

O grupo Cuidado Que Mancha oferece oficinas de culinária em sua programação com as crianças. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Férias escolares é sinônimo de brincadeiras e lazer para a criançada, mas também pode significar um desafio para os pais. Em Porto Alegre, há uma série de atividades voltadas para o entretenimento do público infantil durante o período de recesso, seja em dias de sol ou de chuva, durante a semana ou sábados e domingos.

Zero Hora traz uma lista de sugestões para os pais aproveitarem as férias com os pequenos.

Cuidado Que Mancha

O Cuidado Que Mancha é um grupo ligado ao teatro, à música e à literatura. Ao longo de todo o mês de janeiro, o coletivo está recebendo crianças entre seis e 12 anos e oferecendo atividades lúdicas, com foco no livre brincar, como circuitos sensoriais, jogos, musicalização, oficinas culinárias e artísticas.

As ações acontecem no espaço físico do Cuidado Que Mancha, na Rua Damasco, 162, no bairro Azenha, de terça a quinta-feira, das 13h às 18h30, com a monitoria de duas arte-educadoras. As diárias custam R$ 100 por criança, mas há a possibilidade da contratação de três dias por R$ 270 ou do mês todo por R$ 960. Mais informações podem ser encontradas no Instagram do projeto (@cuidadoquemancha).

Colônia de Férias Casa Lúdica - Viva Open Mall

A Cia. Lúdica é uma empresa focada em arte educação e em recreação de crianças. O grupo está recebendo pessoas a partir de três anos com a oferta de diversas atividades entre as 13h30 às 18h, que incluem diferentes programações diárias, entre brincadeiras com música, água, atividades artísticas.

A Colônia de Férias acontece no Viva Open Mall, na Avenida Dr. Nilo Peçanha, 3.228, loja 27, no bairro Bela Vista, até o início de fevereiro. Os valores variam em entre R$ 110 (diária), R$ 500 (semana), R$ 950 (quinzena) e R$ 1,7 mil (mês). Inscrições e pagamentos devem ser realizadas pelo Sympla.

Mais informações podem ser acessadas no Instagram da Cia. Lúdica (@cialudicaoficial).

Museu de Ciência e Tecnologia da PUCRS

Museu de Ciência e Tecnologia da PUCRS está com uma programação especial para o período de férias. Bruno Todeschini / Museu da PUCRS

O Museu de Ciência e Tecnologia da PUCRS organizou uma programação especial para as crianças. A agenda pode ser acessada diretamente no site do Museu.

O horário de funcionamento é de terça a sexta, das 9h às 17h, e aos sábados e domingos, das 10h às 18h. A entrada custa R$ 50 (inteira) e pode ser adquirida pelo Sympla ou no local.

Outra ação é a Colônia de Férias no Museu, em que a instituição abre suas portas para receber crianças de sete a 12 anos para dias de experimentos e atividades imersivas, voltadas para o universo científico, junto a uma equipe de monitores.

A primeira semana da Colônia está agendada para acontecer de 20/01 a 24/01, das 13h às 18h. Serão quatro semanas de atividades.

O investimento para o público em geral varia pela opção de escolha: R$ 110 (diária), R$ 450 (semana), R$ 1.500 (quatro semanas). As inscrições devem ser feitos por meio de formulário.

Mais informações no site do Museu da PUCRS ou pelas redes sociais (@mctpucrs).

Parquinho da Redenção

Parquinho da Redenção é voltado para o público infantil. Fernando Gomes / Agencia RBS

O Parquinho da Redenção fica no Parque da Redenção, e pode ser uma ótima opção para os fins de semana.

Durante o verão, o espaço está aberto de terças a sextas das 14h às 19h, e nos sábados e domingos das 10h às 19h30. Ingressos devem ser adquiridos na bilheteria local, com ofertas individuais e combos promocionais.

BarraCadabra - BarraShoppingSul

BarraCadabra possui instalações lúdicas pensadas para crianças de até 12 anos. Lauro Alves / Agencia RBS

BarraCadabra é um espaço ao ar livre dentro dos muros do BarraShoppingSul (Av. Diário de Notícias, 300, bairro Cristal). Há 39 instalações lúdicas pensadas para crianças de até 12 anos se divertirem com experiências sensoriais.

O parque funciona de terça-feira a sábado, das 10h às 20h, e, aos domingos e feriados, das 11h às 20h. A entrada pode ser feita por meio de ingresso solidário, gratuito, mediante a doação de um quilo de alimento não perecível por pessoa. Em caso de chuva, o espaço fica fechado para visitação.

Heróis DC Experience - BarraShoppingSul

A exposição "Heróis DC Experience" está em atividade no BarraShoppingSul. Diego Petter / Divulgação

Até o dia 26 de janeiro, a exposição Heróis DC Experience, dedicada a homenagear os super-heróis e supervilões da DC Comics, estará aberta no BarraShoppingSul (Av. Diário de Notícias, 300, bairro Cristal).

Fãs da Liga da Justiça, em especial no Superman, Batman e Mulher–Maravilha, terão a oportunidade de desfrutar de salas imersivas repletas de itens originais, interatividade e tecnologia em uma área de 1,3 mil m².

Os ingressos custam a partir de R$ 30 e podem ser adquiridos na bilheteria ou pela plataforma FeverUp. A exposição é livre para todas as idades e funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos das 11h às 20h.

T Rex Pool - Pontal Shopping

O T-Rex Pool é uma das maiores piscinas de bolinhas da América Latina e está localizada no Pontal Shopping (Av. Padre Cacique 2893, bairro Cristal). Com um estrutura total de quase 1,6 mil m² e cerca de 1 milhão e 500 mil bolinhas, a proposta é uma experiência de aventura com vários brinquedos.

A operação conta também com jogos eletrônicos e com um ambiente separado para crianças pequenas e bebês.

O valor para brincar é de R$ 45,00 e a não há limite de tempo para aproveitar após entrar. A operação funciona durante o horário normal do shopping, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e de domingo e feriados, das 14h às 20h.

Jump Mania Brasil

O Jump Mania é um parque de trampolins e fica na área central do Shopping Praia de Belas (Av. Praia de Belas, 1181, bairro Praia de Belas), o espaço possui diversas atividades em camas elásticas, como circuito ninja, basquete, giro radical e um tobogã de descida dupla

Podem participar crianças a partir de 2 anos acompanhadas de um responsável e adultos de todas as idades.

Os valores variam de R$ 50 a R$ 140 (modalidade ilimitada que inclui também um par de meias especiais para camas elásticas). A operação funciona durante o horário normal do shopping, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e de domingo e feriados, das 14h às 20h.

Teatro Zé Rodrigues

Durante o ano, o Teatro Zé Rodrigues oferece shows de mágica. GersonTurelly / Divulgação

O Teatro Zé Rodrigues é um espaço de entretenimento voltado especialmente para o público infantil, com peças de teatro.

A programação de janeiro inclui a estreia no dia 11 da peça A Pequena Sereia, sobre história clássica da sereia Ariel. As sessões acontecem nos sábados e domingos, às 16h.

Há também a peça O Mágico de Oz, prevista para os dias 11 e 12 de janeiro, às 17h30.

Os ingressos custam a partir de R$ 35 e podem ser adquiridos no local ou pelo site Zapto.

