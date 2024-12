Férias escolares: momentos em família são essenciais para o desenvolvimento das crianças, diz especialista

Pais podem apostar em atividades lúdicas e gratuitas para as crianças durante as férias. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Com o início das férias escolares, muitos pais se questionam qual será o destino dos filhos durante os próximos meses. Nem sempre é possível conciliar a folga do trabalho com a das crianças, o que, para muitos responsáveis, pode significar um empecilho.

A verdade é que esse tempo de descanso em casa não precisa ser um bicho de sete cabeças, como afirma a doutora em Estudo da Criança, Rosana Coronetti Farenzena. Segundo ela, há uma pressão para que os pais realizem grandes feitos durante as férias dos filhos, sendo que as coisas podem ser bem mais simples do que se imagina.

— Existe muito essa ideia de que todo mundo vai viajar e de que tem que ser isso. As férias são um tempo de interações entre as crianças e os adultos que vivem em uma rotina corrida e que, normalmente, não têm esse tempo disponível no dia a dia — disse.

A cobrança também pede por um tempo menor de uso de telas, o que pode ser um desafio. A especialista e professora do Instituto de Humanidade, Ciências, Educação e Criatividade (IHCEC) da Universidade de Passo Fundo (UPF), incentiva a criação de atividades que considerem os interesses das crianças.

— É importante ouvir eles, deixar que expressem as suas ideias e incluí-los nas decisões. Temos que planejar com eles e não para eles. Esses são momentos que vão acompanhá-los até a velhice e a criança também se sente útil — explica Rosana.

O momento também é um convite para os adultos mudarem a rotina. Seja durante o dia (para os que podem) ou apenas no turno da noite (após o trabalho), atividades lúdicas e ao livre são sempre uma boa opção (confira a lista de ideias abaixo).

O objetivo é apenas um: aumentar a qualidade e o tempo das interações entre pais e filhos e também entre as próprias crianças.

— O ideal é tirar férias das interações virtuais e aumentar as interações reais. As crianças já têm uma rotina muito regrada no dia a dia e, se isso também acontecer durante as férias, não caracteriza como um tempo de descanso. Esse momento também dever ser bom para os pais aproveitarem as oportunidades de momentos mais próximos com os filhos — afirma a professora.

Simplicidade sem gastos

Atividades manuais desenvolvem a criatividade dos pequenos. Divulgação / Divulgação

Fazer piquenique, ir à feira, montar uma roda de histórias, pescar e acampar. A lista de atividades simples e gratuitas é extensa e variada.

Passo Fundo hoje conta com diferentes praças e espaços de lazer revitalizados como o Parque da Gare, Praça da Cuia, Parque Linear da Avenida Brasil e o próprio gramado da UPF.

Além disso, a região conta com espaços naturais a poucos quilômetros de Passo Fundo, como em Ernestina (34km) e o camping na Barragem do Capingui (27km).

— Muitas crianças conhecem a cidade apenas pela janela do carro ou do ônibus da escola. Caminhar pelas ruas e analisar os detalhes também pode fazer parte do dia a dia e não custa nada. É uma descoberta de Passo Fundo através das próprias pernas — sugere a especialista.

Rosana também incentiva diferentes vivências culturais, como uma ida ao cinema, teatro e até a participação em oficinais manuais oferecidas por associações e entidades do município.

GZH Passo Fundo separou dicas de atividades acessíveis e divertidas para praticar em família durante as férias das crianças. Confira:

Atividades ao ar livre

Jogos de tabuleiro: é hora de tirar os jogos antigos do armário e dar um novo significado para eles.

é hora de tirar os jogos antigos do armário e dar um novo significado para eles. Caminhadas pela cidade: o objetivo é prestar atenção em lugares que passam despercebidos aos olhos durante a rotina corrida do dia a dia. Além disso, o passeio pode garantir um sorvete e até fotos de pássaros e insetos que instiguem a curiosidade dos pequenos pelo caminho.

o objetivo é prestar atenção em lugares que passam despercebidos aos olhos durante a rotina corrida do dia a dia. Além disso, o passeio pode garantir um sorvete e até fotos de pássaros e insetos que instiguem a curiosidade dos pequenos pelo caminho. Piquenique: nada melhor do que um momento em família ou com os amigos para curtir a natureza.

nada melhor do que um momento em família ou com os amigos para curtir a natureza. Ir à feira do produtor: momento de descobrir os produtos ecológicos que o local oferece.

momento de descobrir os produtos ecológicos que o local oferece. Acampar: seja em áreas afastadas ou até no próprio pátio de casa. O processo pode ser de muito aprendizado do momento em que as crianças participam da montagem da barraca até a roda de leitura em torno da fogueira ao anoitecer.

Dentro de casa