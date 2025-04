O reencontro de Bahia e Inter na Libertadores após grande rivalidade em 1989; assista ao podcast

Clubes realizaram duelos duros em 1989. Edison Vara / Agencia RBS

O primeiro episódio da nova temporada do Mapa da Copa é sobre o Bahia, adversário de estreia do Inter na Libertadores.

O podcast aborda o que mudou com a chegada do Grupo City e a expectativa para o retorno do clube à competição continental após 36 anos.

Na última participação do Bahia na Libertadores, o clube baiano protagonizou uma "rivalidade" com o Inter. Tudo começou nas finais do Brasileirão de 1988, disputadas em fevereiro do ano seguinte, quando o Bahia saiu campeão.

Depois, os dois clubes voltaram a se enfrentar na fase de grupos da Libertadores e, posteriormente, nas quartas de final, quando o Inter se deu melhor.

O podcast Mapa da Copa, com episódio novo toda semana, pode ser acessado nas principais plataformas de áudio, como Spotify e SoundCloud, além do site e do aplicativo de GZH.