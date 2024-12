Vai à praia? Veja quatro rotas a partir de Passo Fundo rumo ao Litoral

Viajar durante o dia e evitar horários de pico estão entre as recomendações André Ávila / Agencia RBS

As praias gaúchas e catarinenses são os principais destinos de quem vive no norte gaúcho e pretende viajar nas festas de fim de ano ou durante o verão. Saindo de Passo Fundo, alguns trechos ainda enfrentam obras, mas nenhum com bloqueio.

Com a ajuda das autoridades do trânsito, GZH elencou quatro opções diferentes de rotas para os seguintes destinos: litoral gaúcho, Cassino, Balneário Camboriú (SC) e Florianópolis (SC).

Confira cada uma das rotas, distâncias e duração das viagens abaixo:

Conforme o chefe do Núcleo de Policiamento da 8ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal (PRF) Lúcio Finkler, no momento nenhuma das rotas apresenta bloqueio:

— Hoje não temos bloqueio, mas não conseguimos prever obras que surjam de maneira intermitente. Apenas na BR-386 tem obras da duplicação em andamento.

Conheça os trajetos

Passo Fundo a Florianópolis

Quem sai de Passo Fundo pode pegar a BR-285 em direção a Lagoa Vermelha e seguir até Vacaria.

Acesse a BR-116, de Vacaria a Lages, e na sequência a BR-282, entre Lages e Palhoça.

Dali, chegará a BR-101, em Florianópolis.

Passo Fundo a Balneário Camboriú

Assim como no caminho a Floripa, opte pela BR-285, em direção a Lagoa Vermelha.

Dali, acesse a BR-470, entre Lagoa Vermelha, Campos Novos e Blumenau.

Depois, acesse a BR-101 em Itajaí, via Balneário Camboriú.

Passo Fundo ao Litoral Gaúcho

Saia de Passo Fundo pela RS-153 até Tio Hugo.

Pegue a BR-386 de Tio Hugo a Soledade, seguindo por Lajeado e Canoas.

De lá, acesse a BR-290 (freeway) de Porto Alegre a Osório.

A partir dali, acesse a RS-030, que dá acesso às praias do litoral gaúcho.

Passo Fundo ao Cassino

Saia de Passo Fundo pela RS-153 até Tio Hugo. Dali, siga pela BR-386 por Soledade, Lajeado e Canoas.

De lá, acesse a BR-116, de Porto Alegre até Pelotas.

Por fim, acesse a BR-392 até a cidade de Rio Grande.

Orientações para uma viagem segura

Entre as dicas, o chefe do Núcleo de Policiamento da 8ª PRF Lúcio Finkler, aponta a preferência por viajar de dia, estar descansado e planejar a viagem prevendo locais de paradas e pontos de apoio no percurso.

— Viaje com calma, evite o excesso de velocidade e ultrapassagens indevidas. Se possível, também evite dias e horários de maior movimento como feriadões, sextas-feiras ao fim da tarde, e domingos entre a tarde a a noite — ressalta Finkler.