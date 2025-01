Incentivo à docência Notícia

"Pé-de-meia": programa para incentivar formação de professores tem bolsa de R$ 1.050; entenda

Cerimônia de lançamento ocorreu nesta tarde com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Entre as medidas, está o Pé-de-Meia, projeto voltado para estudantes universitários que optarem por licenciaturas ou Pedagogia

14/01/2025 - 16h34min Atualizada em 14/01/2025 - 19h09min Compartilhar Compartilhar