Lançado em 2013 pelo governo federal com o objetivo de suprir a carência de atendimento em regiões interioranas e nas periferias de grandes cidades, o Mais Médicos se consolidou no Rio Grande do Sul ao longo de uma década. Em 2024, o programa chegou ao maior contingente no Estado desde a criação, no que representa crescimento superior a 500% no número de profissionais, em comparação com o primeiro ano.