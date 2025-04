Diretor do HPS de Canoas diz que emergência vai fechar a partir desta terça-feira; prefeitura e mantenedora negam

HPSC foi severamente atingida pela enchente em 2024. Gustavo Garbino / PMC

O Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Canoas poderá suspender os atendimentos de emergência a partir desta terça-feira (1º). Um dos motivos é a falta de médicos. A prefeitura e o Instituto de Administração Hospitalar e Ciências da Saúde (IAHCS), negam que haverá suspensão dos serviços.

Ofício assinado pelo diretor técnico da instituição, médico Álvaro Fernandes aponta que "há insuficiência técnica em escalas médicas em setores essenciais e prioritários para a assistência médica". O documento diz ainda que o serviço será restabelecido quando as escalas médicas forem restauradas.

Segundo o presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), Marcelo Matias, o hospital tem profissionais da saúde com salários atrasados desde dezembro com prazo de 60 dias para regularização.

— Justamente por isso, o número de médicos dispostos a atender no HPS chegou ao patamar que estamos hoje. Não é possível prestar atendimento com a falta de profissionais — diz Matias.

O presidente do Simers deve participar de uma reunião com o Ministério Público (MP) na tarde desta segunda-feira (31) na qual vai apresentar demandas relacionadas ao HPS. Além da falta de profissionais, Matias diz que pedirá a revisão da gestão plena da casa de saúde pelo município e pedirá intervenção do Estado.

A estrutura do HPS, que fica no bairro Mathias Velho, foi totalmente afetada pela enchente de maio. Desde então, a ala de urgência e emergência está atendendo na estrutura do Hospital Nossa Senhora das Graças. Casos de baixa e média complexidade são atendidos no ambulatório do HPS. Atualmente, a sede passa por reformas e a previsão é de que a obra seja concluída no mês que vem e que a antiga sede volte a receber pacientes em junho.

Prefeitura diz que não haverá fechamento

Em nota, a Secretaria de Saúde de Canoas afirma que "não haverá suspensão, descontinuidade ou prejuízo no atendimento às pessoas que necessitarem buscar os serviços de urgência e emergência no HPSC". Segundo o texto, o ofício assinado pelo diretor técnico do HPS foi "um ato isolado do funcionário, não reconhecido pela SMS ou pela empresa que administra o Hospital de Pronto-socorro".

Veja a nota na íntegra

"A Prefeitura Municipal de Canoas, por meio da Secretaria de Saúde (SMS), informa que os atendimentos no Hospital de Pronto-socorro de Canoas (HPSC) estão mantidos.

Não haverá suspensão, descontinuidade ou prejuízo no atendimento às pessoas que necessitarem buscar os serviços de urgência e emergência no HPSC.

O documento que circula dando notícia de uma declaração de impossibilidade técnica, informando o fechamento temporário da porta de emergência, assinado pelo diretor técnico, é um ato isolado do funcionário, não reconhecido pela SMS ou pela empresa que administra o Hospital de Pronto-socorro.

As empresas que prestam serviços médicos hospitalares já estão sendo substituídas por empresas que manterão a continuidade e a normalidade na prestação do serviço.

A gestão da SMS trabalha com seriedade e responsabilidade, apresentando soluções aos profundos problemas deixados pela administração anterior do Município.

A Prefeitura reitera que a Secretaria Municipal de Saúde tem como valores supremos o respeito e a dedicação máxima à comunidade. Seu compromisso é buscar manter o cuidado e a elevada qualidade da prestação das ações e serviços de saúde aos cidadãos, garantindo dignidade, segurança, promoção da saúde com eficiência e salvaguarda da vida, sempre tendo como norte os princípios do humanismo e do acolhimento integral."

Mantenedora diz que HPS segue atendendo

Nota encaminhada pela organização que faz a gestão do hospital, o IAHCS diz que "a Direção do Hospital de Pronto Socorro de Canoas (HPSC), esclarece que a unidade segue com o atendimento de emergência e urgência em pleno funcionamento, conforme rotina assistencial vigente."

Veja a nota do IAHCS

"A Direção do Hospital de Pronto Socorro de Canoas (HPSC), esclarece que a unidade segue com o atendimento de emergência e urgência em pleno funcionamento, conforme rotina assistencial vigente.

Diante de informações divulgadas sobre possível interrupção do serviço, informamos que a emergência permanece aberta, operando dentro das suas capacidades técnicas e com os devidos ajustes necessários para garantir a segurança e o cuidado da população.

O Hospital reitera seu compromisso com a ética, a assistência qualificada e a transparência com os órgãos de saúde e com a comunidade.