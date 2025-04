Viamão encerra primeiro trimestre de 2025 com mais casos de dengue do que em todo o ano passado

Viamão declarou emergência por conta da dengue, doença transmitida pelo mosquito "Aedes aegypti". smuay / stock.adobe.com

O município de Viamão, na Região Metropolitana, vai encerrar o primeiro trimestre de 2025 com mais casos de dengue confirmados do que em todo o ano passado. Segundo a prefeitura, já foram 1.080 casos nos três primeiros meses de 2025. No ano passado, tinham sido 66 registros até 31 de março. São quase 17 vezes mais casos neste ano. Viamão declarou emergência por conta da doença em 25 de março.

Conforme os dados da Secretaria Estadual da Saúde (SES), que separa os casos por semanas epidemiológicas, foram 1.064 casos confirmados até agora no município. Esse número já é maior do que o registrado em todo o ano passado, quando foram 1.048 confirmações. O município tem o segundo maior número de confirmações no Estado depois da Capital, conforme o painel da SES.

Se considerada a comparação do acumulado na data desta segunda-feira (31) com o mesmo período de 2024, há uma elevação de mais de 400%. Outro número que chama atenção é a quantidade de casos autóctones: foram 1.029 dos 1.064. Ou seja, 96% dos casos foram contraídos dentro do município.

A vacinação contra a dengue foi retomada no sábado, nas unidades de saúde Meneguine, Santa Isabel e São Lucas, após o recebimento de 1,9 mil novas doses. Segundo o balanço da prefeitura, foram aplicadas 244 vacinas no fim de semana.

Uma reunião está prevista para as 13h desta segunda-feira entre a prefeitura e o Exército. O compromisso deve tratar das adequações necessárias para a instalação de um hospital de campanha ao lado da Unidade de Pronto-Atendimento, que fica às margens da RS-040.

Segundo o Exército, a montagem será iniciada assim que a prefeitura finalizar a limpeza do terreno e as instalações elétricas. A estrutura deve ficar pronta em um dia. No entanto, a prefeitura ainda não tem uma previsão de quando o espaço estará liberado para o Exército.

Leia Mais RS registra primeira morte por dengue em 2025; vítima é de Porto Alegre

Acumulado de casos até 31 de março, segundo dados da prefeitura

2024: 66

2025: 1.080

Acumulado de casos por semana epidemiológica até a semana atual, conforme painel da SES