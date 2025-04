Provas objetivas e redação serão realizadas no dia 28 de setembro. Félix Zucco / Agencia RBS

O Exército Brasileiro anunciou a abertura de um novo concurso para admissão na Escola de Sargentos das Armas (ESA) em 2026. As inscrições já estão abertas e seguem até 18 de maio.

São 1.125 vagas para candidatos de nível médio ou no último ano do curso, distribuídas entre as áreas Geral, Saúde e Música. A prova objetiva e a redação serão realizadas no dia 28 de setembro.

Os aprovados ingressarão no Curso de Formação e Graduação de Sargentos. A duração é de dois anos, com remuneração inicial de R$ 3.825 após a formatura.

Como será o curso?

A formação ocorre em duas etapas. No primeiro ano, os alunos estudarão em uma das 13 Unidades Escolares Tecnológicas do Exército, localizadas em diversas regiões do Brasil.

Já no segundo ano, o curso será ministrado em uma das seguintes instituições:

Escola de Sargentos das Armas (ESA), em Três Corações (MG)

Escola de Sargento de Logística (EsSLog), no Rio de Janeiro (RJ)

Centro de Instrução de Aviação do Exército (CIAvEx), em Taubaté (SP)

Durante a formação, os candidatos terão direito a uma bolsa de cerca de R$ 1.500. Após a conclusão do curso, ingressam no Exército como terceiro-sargento, com soldo inicial de R$ 3.825, podendo chegar a aproximadamente R$ 4.000 com adicionais.

Vagas

O concurso oferece oportunidades para homens e mulheres nas seguintes áreas:

Geral (Combatente, Logística-Técnica e Aviação): 1.015 vagas, sendo 910 para homens (182 para pessoas negras) e 105 para mulheres (21 reservadas para pessoas negras)

1.015 vagas, sendo 910 para homens (182 para pessoas negras) e 105 para mulheres (21 reservadas para pessoas negras) Saúde: 80 vagas (exclusivas para técnicos em enfermagem com registro no Coren)

80 vagas (exclusivas para técnicos em enfermagem com registro no Coren) Música: 30 vagas para diversos instrumentos, incluindo clarineta, saxofone, trombone, trompete e tuba

Como se inscrever?

Para se inscrever, o candidato deve acessar o site oficial da ESA.

A taxa de participação é de R$ 95. Há possibilidade de isenção para doadores de medula óssea, inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e membros de famílias de baixa renda.

Etapas do concurso

O processo seletivo inclui diversas fases. A primeira delas será a prova objetiva e redação, marcada para 28 de setembro. Os portões serão fechados às 12h, e a prova será aplicada das 13h às 17h.

Para ser aprovado, o candidato deve acertar pelo menos 50% das questões em cada disciplina, sendo elas matemática, português, história e geografia do Brasil e conhecimentos específicos.

A única exceção será inglês, onde o mínimo exigido é 25%. A redação deve atingir nota mínima de cinco.

Os classificados na prova objetiva seguirão para as próximas fases, que incluem exames de saúde, teste físico e análise documental.

Quem pode participar?

Os requisitos variam conforme a especialidade escolhida. Para todas as áreas, é necessário ter ensino médio completo ou estar no último ano.

Além disso, os candidatos devem atender aos seguintes critérios:

Idade

Área Geral: 17 a 24 anos

17 a 24 anos Áreas de Música e Saúde: 17 a 26 anos

Altura mínima

Homens: 1,60m (ou 1,57m para menores de 17 anos, mediante comprovação de crescimento)

1,60m (ou 1,57m para menores de 17 anos, mediante comprovação de crescimento) Mulheres: 1,55m

Exigências específicas