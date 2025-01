Concurso dos Correios: resultado das provas será divulgado nesta terça-feira

Há 245 vagas para atuação no RS. Destas, 237 são para Porto Alegre. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Os mais de 1,5 milhão de candidatos que realizaram as provas do concurso dos Correios em 15 de dezembro vivem a expectativa pela divulgação dos resultados. Os aprovados deverão ser conhecidos nesta terça-feira (14), conforme o cronograma dos editais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

Como consultar?

Conforme o IBFC, os candidatos poderão consultar o resultado das provas por meio do Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, pelo site oficial dos Correios e na aba do concurso no site do IBFC, banca organizadora.

Os gabaritos oficiais foram divulgados no mesmo dia da prova. A consulta também é feita no site do IBFC.

Vagas

Foram abertas 3.511 vagas para início imediato, sendo 3.099 para o cargo de agente de Correios, de nível Médio. Também há 412 oportunidades que requerem Ensino Superior, para atuação como analista de Correios.

Os salários iniciais são de R$ 2.429,26 e R$ 6.872,48. Um complemento salarial é acrescido para especialistas em Arquitetura e Engenharia, para atingir o piso mínimo previsto em lei para a categoria: R$ 10.302,00.

Oportunidades no RS

Para o Rio Grande do Sul, são 245 vagas, sendo 237 para agentes com Ensino Médio e atuação em oito cidades e outras oito vagas para Ensino Superior — todas com atuação em Porto Alegre.