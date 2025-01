Concurso Correios: resultado das provas não tem data prevista para divulgação

Há 245 vagas para atuação no RS. Destas, 237 são para Porto Alegre.

Contatada pela Zero Hora , a assessoria de imprensa dos Correios afirmou que a divulgação deve ser feita em breve , mas sem confirmação de data e horário.

Como foi o concurso

Os gabaritos oficiais foram divulgados no mesmo dia da prova. A consulta é feita no site do IBFC.