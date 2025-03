Concursos públicos no RS estão com mais de 1,4 mil vagas abertas com salários de até R$ 12 mil

Vagas são para diferentes níveis de escolaridade. arrowsmith2 / stock.adobe.com

Distribuídos entre prefeituras e outras instituições, 10 concursos públicos no Rio Grande do Sul estão com as inscrições abertas. São mais de 1,4 mil vagas para diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. Os salários variam entre R$ 1,2 mil e R$ 12 mil.

A Brigada Militar do Rio Grande do Sul segue com concurso público aberto para soldado militar de primeira classe. No total, são 1,2 mil vagas, com salário de R$ 5.944,85. As inscrições vão até o dia 22 de abril. As provas serão realizadas em 8 de junho.

Já a Prefeitura de Fazenda Vilanova está com nove vagas abertas. Os salários variam de R$ 1.632 a R$ 5.635,20 e as inscrições vão até 20 de abril. As provas ocorrem em 18 de maio.

Lista de concursos públicos abertos no RS:

Prefeitura de Caxias do Sul

Vagas: auxiliar de infraestrutura (20), auxiliar de saúde bucal (CR), eletricista (CR), engenheiro civil (CR), fiscal municipal (CR), médico coloproctologista (1), médico neurologista pediatra (1), médico pediatra (1), médico psiquiatra (1), médico psiquiatra da infância e adolescência (1), professor G1AI (30), professor de ciências (CR), professor de educação física (CR), professor de história (CR), professor de língua estrangeira/inglês (CR), professor de matemática (CR), professor de português (CR), secretário de escola (CR), técnico em radiologia (CR)

auxiliar de infraestrutura (20), auxiliar de saúde bucal (CR), eletricista (CR), engenheiro civil (CR), fiscal municipal (CR), médico coloproctologista (1), médico neurologista pediatra (1), médico pediatra (1), médico psiquiatra (1), médico psiquiatra da infância e adolescência (1), professor G1AI (30), professor de ciências (CR), professor de educação física (CR), professor de história (CR), professor de língua estrangeira/inglês (CR), professor de matemática (CR), professor de português (CR), secretário de escola (CR), técnico em radiologia (CR) Nível: Fundamental, Médio e Superior

Fundamental, Médio e Superior Salário: R$ 2.401,94 a R$ 10.808,79

R$ 2.401,94 a R$ 10.808,79 Prazo: 30 de março

30 de março Taxa de inscrição: R$ 60 a R$ 130

R$ 60 a R$ 130 Prova: 4 de maio

4 de maio Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Arvorezinha

Vagas: advogado (1)

advogado (1) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 5.206,80

R$ 5.206,80 Prazo: 10 de abril

10 de abril Taxa de inscrição: R$ 33,07

R$ 33,07 Prova: 4 de maio

4 de maio Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Travesseiro

Vagas: auxiliar administrativo (1+CR), enfermeiro (CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (CR), fonoaudiólogo (1+CR), monitor (1+CR), operário especializado (1+CR), servente (1+CR), técnico de enfermagem (1+CR)

auxiliar administrativo (1+CR), enfermeiro (CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (CR), fonoaudiólogo (1+CR), monitor (1+CR), operário especializado (1+CR), servente (1+CR), técnico de enfermagem (1+CR) Nível: Fundamental, Médio e Superior

Fundamental, Médio e Superior Salário: R$ 1.726,86 a R$ 5.232,92

R$ 1.726,86 a R$ 5.232,92 Prazo: 13 de abril

13 de abril Taxa de inscrição: R$ 47,10 a R$ 125,59

R$ 47,10 a R$ 125,59 Prova: 3 de maio

3 de maio Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Feliz

Vagas: procurador (1+CR)

procurador (1+CR) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 12.091,96

R$ 12.091,96 Prazo: 15 de abril

15 de abril Taxa de inscrição: R$ 173

R$ 173 Prova: 18 de maio

18 de maio Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Vagas: professor do magistério superior (21 )

professor do magistério superior (21 Nível: Superior

Superior Salário: R$ 3.046,99 a R$ 10.481,64

R$ 3.046,99 a R$ 10.481,64 Prazo: 16 de abril

16 de abril Taxa de inscrição: R$ 76 a R$ 262

R$ 76 a R$ 262 Prova: ainda não informado

Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Universidade Federal do Rio Grande (FURG)

Vagas: assistente em administração (7)

assistente em administração (7) Nível: Médio

Médio Salário: R$ 3.029,90

R$ 3.029,90 Prazo: 17 de abril

17 de abril Taxa de inscrição: R$ 90

R$ 90 Prova: 25 de maio

25 de maio Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Fazenda Vilanova

Vagas: agente de serviço público (CR), agente de obras (CR), fiscal tributário (1), médico veterinário (1), monitor educacional e social (2+CR), motorista (1+CR), nutricionista (1), operador de máquinas (1+CR), operador de trator agrícola (1+CR), professor de matemática (1+CR)

agente de serviço público (CR), agente de obras (CR), fiscal tributário (1), médico veterinário (1), monitor educacional e social (2+CR), motorista (1+CR), nutricionista (1), operador de máquinas (1+CR), operador de trator agrícola (1+CR), professor de matemática (1+CR) Nível: Fundamental, Médio e Superior

Fundamental, Médio e Superior Salário: R$ 1.632 a R$ 5.635,20

R$ 1.632 a R$ 5.635,20 Prazo: 20 de abril

20 de abril Taxa de inscrição: R$ 60 a R$ 130

R$ 60 a R$ 130 Prova: 18 de maio

18 de maio Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Banrisul

Vagas: técnico em tecnologia da informação (100)

técnico em tecnologia da informação (100) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 5.012,25

R$ 5.012,25 Prazo: 22 de abril

22 de abril Taxa de inscrição: R$ 132

R$ 132 Prova: 15 de junho

15 de junho Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Brigada Militar do RS

Vagas: soldado primeira classe (1.200)

soldado primeira classe (1.200) Nível: Médio

Médio Salário: R$ 5.944,85

R$ 5.944,85 Prazo: 22 de abril

22 de abril Taxa de inscrição: R$ 118,79

R$ 118,79 Prova: 8 de junho

8 de junho Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Bom Retiro do Sul