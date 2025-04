Birra legislativa 

Senado aprovou "PL da Reciprocidade", que permite retaliar tarifaços de Trump. Leonardo Sá / Agência Senado/Divulgação

Ontem eu escrevi aqui em GZH sobre a diferença de compasso entre os políticos e a sociedade civil. Sobre como as urgências do poder público parecem estar cada vez mais desalinhadas, dia após dia, dos anseios das pessoas normais deste país. O texto era sobre as chuvas no Rio Grande do Sul — falava da falta de infraestrutura, do improviso permanente, do planejamento que nunca chega. Mas a desconexão entre povo e governo não é exclusividade do Rio Grande e nem se evidencia só com as tragédias naturais.

Ela também mora em Brasília. Está no plenário, nas comissões, nos bastidores bem iluminados onde se costura o atraso com linhas de vaidade.

O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, resolveu pressionar o presidente da Câmara, Hugo Motta, para pautar com urgência o projeto que anistia os presos do 8 de janeiro. Noventa e dois deputados entraram em obstrução generalizada: paralisaram votações, travaram comissões, puxaram o freio de mão do Legislativo.

Sim, a obstrução é legítima. Está no regimento interno, é uma ferramenta democrática. Serve para retardar votações de projetos indesejados, renegociar pontos sensíveis dos textos em tramitação e, principalmente, garantir que a minoria tenha voz. Mas como toda ferramenta democrática, também pode ser pervertida.

Usar a obstrução pra forçar o parlamento a votar uma matéria sem consenso dentro da própria Casa é como chutar a bola pra fora de campo só porque o time não está ganhando. Não é estratégia, é birra com crachá. É inverter o papel da minoria e transformar a exceção em chantagem.

Enquanto o PL trava a Câmara, o Senado avança. Aprovou ontem um projeto importante, nascido da bancada do agro, que autoriza o governo federal a reagir às barreiras comerciais impostas por Donald Trump. Um texto com impacto direto na economia e na diplomacia do país. Aprovado a jato na Casa Alta. Agora, precisa passar pela Câmara. Será que vai, já que tem deputado que decidiu que só entra em campo se for pra jogar com regra própria?