 A política nacional desafia qualquer roteiro de ficção

Vivemos em uma nação que me permite dizer, depois de falar do escândalo, o famigerado “até aqui, tudo bem”, embora até aqui nada esteja de fato bem. Mas o que vem a seguir supera todos os limites da imaginação do nosso povo cansado. A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do RS, fez uma indicação para que o governo abra um crédito extraordinário no valor do dinheiro roubado para reembolsar os lesados pelo esquema.