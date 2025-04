Próximo Pontífice Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Conclave começa no dia 7 de maio, anuncia Vaticano

Reunião nesta segunda-feira com membros do Colégio Cardinalício definiu a data. Sucessor do papa Francisco será decidido por 135 cardeais, de 70 nacionalidades diferentes

28/04/2025 - 07h59min Atualizada em 28/04/2025 - 09h59min