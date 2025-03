Entre a autocracia e o fanatismo

Bolsonaro virou réu. De novo. Agora, junto com sete aliados no Supremo. O julgamento ganhou as manchetes, os trending topics e os grupos de WhatsApp, cada um lendo como quer: tem gente comemorando a queda do “capitão”, tem gente dizendo que é perseguição, golpe do Xandão, ditadura da toga. No Brasil, análise política virou torcida organizada. Se tem nuance, perde engajamento.