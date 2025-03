Do Barranco ao Supremo

Nasci e cresci em Porto Alegre, essa cidade que a gente ama e odeia num ritmo meio cardíaco: segunda, quarta e sexta ela nos tira do sério, terça, quinta e sábado a gente jura que é a melhor cidade do mundo, e domingo a gente assa uma costela e esquece de reclamar. Eu moro em São Paulo há 17 anos, mas Porto Alegre ainda me tem pela barriga: ninguém no mundo me tira o gosto do lombinho do Barranco, do galeto do Komka, do rigatoni do Copacabana ou da torta de sorvete que é mais patrimônio da cidade que o Laçador.