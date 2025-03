O que pode estar por trás do pedido de asilo político cogitado por Eduardo Bolsonaro 

Nesta terça-feira (18), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) anunciou que vai se licenciar do mandato. À CNN, ele disse que deve pedir asilo político ao governo dos Estados Unidos diante do cenário que define como perseguição. O assunto foi pauta no programa Conversas Cruzadas, com comentários do cientista político e gerente acadêmico na Estácio Porto Alegre, Marcos Paulo dos Reis Quadros, e do cientista político e professor aposentado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Benedito Tadeu César. Veja trecho no vídeo acima.