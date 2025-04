Papa Francisco nos deixa com uma pergunta: se Jesus voltasse hoje, andaria com quem?

Argentino, jesuíta, devoto de São Francisco — o santo da simplicidade —, Jorge Mario Bergoglio passou seu pontificado tentando lembrar à Igreja e ao mundo que o cristianismo não nasceu em palácios . Nasceu nas vielas empoeiradas da Galileia, nas mãos calejadas dos pobres, nas margens. Tentou abrir as janelas do Vaticano para a realidade. Tentou devolver à Igreja a sua vocação de consolo , e não de condenação. Tentou, como bom cristão, mesmo sabendo que talvez fracassasse.

Transformaram a fé em espetáculo. Em discurso inflamado. Em moeda de troca. E são muitos os que falam em nome de Deus com o ódio de quem nunca O conheceu. São os novos vendilhões do templo: têm púlpito, microfone, bancada no Congresso e canal no YouTube.