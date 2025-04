Jogando com o Brasil

Passei o feriado da Páscoa no Uruguai , onde os cassinos são liberados. Por lá, conversava com um amigo refratário a jogos de azar que citou O Jogador, de Dostoiévski, aquele romance em que o russo mergulha fundo na alma de um homem devorado pelo vício em roleta. E foi impossível não pensar no Brasil.

Veja o governo Lula. Pressionado por um Congresso que chantageia em tempo integral e sem pudor; o peso de promessas não cumpridas; obras atrasadas; e rachaduras internas no seu partido, o presidente aposta numa reforma ministerial. Mais cargos, mais espaço, mais gestos. Não por convicção, mas por necessidade . Só que até as pedras do caminho sabem que isso não fideliza base nenhuma, só adia a próxima ameaça.

Enquanto isso, do outro lado da Praça dos Três Poderes, o presidente do Supremo responde a um artigo duríssimo da The Economist que criticava os exageros do Judiciário brasileiro com uma defesa apaixonada do indefensável. Como se fosse possível ganhar no grito o respeito que se perde na prática. Como se a credibilidade institucional se conquistasse com nota de repúdio.