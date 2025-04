Bolsonaro intimado na UTI: o que vimos foi um ato distorcido de Justiça

No Brasil de 2025, a notícia de que um ex-presidente da República foi intimado judicialmente dentro de uma UTI já não choca tanto quanto deveria. E esse, talvez, seja o verdadeiro colapso institucional que estamos vivendo: o da nossa capacidade de nos indignarmos com o que é errado — sobretudo quando o errado acontece com alguém de quem a gente não gosta.

Porque não deveria ser preciso gostar de Jair Bolsonaro, comungar das suas ideias ou defender seus atos para reconhecer que o que vimos ontem foi um ato distorcido de Justiça. Um oficial de justiça batendo à porta de uma unidade de terapia intensiva para entregar uma intimação a um homem que acabou de passar por uma cirurgia abdominal complexa. O homem — independentemente do que você ache dele — está com o corpo recém-aberto. E o Judiciário, com a Constituição embaixo do braço, resolveu que era a hora de bater.