Guia Michelin concede 68 novas estrelas a restaurantes na França

O célebre guia Michelin de gastronomia atribuiu, nesta segunda-feira (31), 68 novas estrelas na França, inclusive uma terceira ao restaurante de Christopher Coutanceau, dois anos depois de tê-la retirado, além de uma a "Le Coquillage", do chef Hugo Roellinger.

A edição 2025 deste guia gastronômico inclui, ainda, nove novos restaurantes de duas estrelas, entre eles "Maison Nouvelle", do midiático chef Philippe Etchebest, em Bordeaux, sudoeste da França.

A lista dos contemplados foi divulgada em Metz, no leste do país, durante um ato muito aguardado, ao qual assistiram todos os chefs com estrelas Michelin, assim como os futuros ganhadores.