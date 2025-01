Provas agora serão no dia 30 de março. arrowsmith2 / stock.adobe.com

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) anunciou a reabertura das inscrições para concurso público a partir desta sexta-feira (17), às 10h. Não foi apresentada justificativa para a decisão.

Publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira (14), o novo cronograma também adiou as provas objetivas e discursivas, inicialmente previstas para 23 de fevereiro, para o dia 30 de março.

As inscrições devem ser realizadas no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca organizadora do processo seletivo.

O prazo se encerra às 18h do dia 27 de janeiro, e as taxas são de R$ 93 para analista administrativo e R$ 99 para analista ambiental.

Concurso

O certame oferece 350 vagas de nível superior, distribuídas entre os cargos de analista administrativo (120 vagas) e analista ambiental (230 vagas). As oportunidades estão disponíveis para diversas regiões do país e na sede do ICMBio, em Brasília (DF). Para o Sul, são 25 vagas.

Os aprovados terão jornada semanal de 40 horas e remuneração inicial de até R$ 8,8 mil. Do total de vagas, 20% são reservadas para negros (pretos e pardos) e indígenas, e 5% para pessoas com deficiência.

As avaliações serão aplicadas no turno da tarde, em todas as capitais do país. Por conta disso, os candidatos só poderão concorrer a um dos cargos oferecidos. Confira o edital.

Cronograma