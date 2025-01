Fluminense e Botafogo avançam, mas Atlético-MG é eliminado da Copa São Paulo

Mesmo resultado do Botafogo, que despachou a Ponte Preta e busca seu primeiro título na categoria. Em jogo pegado em Votuporanga, o time alvinegro conseguiu o gol da classificação já aos 46 minutos do segundo tempo, em cobrança de falta do garoto Charles. Nas oitavas, o time encara a Ferroviária, que, por sua vez, eliminou o Santos, nas penalidades, por 6 a 5.