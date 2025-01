Djokovic vence Jaime Faria e vai à 3ª rodada do Aberto da Austrália

O tenista sérvio Novak Djokovic perdeu um set, mas reagiu e venceu nesta quarta-feira (15) para chegar à terceira rodada do Aberto da Austrália e além disso, ainda superou seu grande companheiro Roger Federer como detentor do maior número de partidas de simples do Grand Slam já disputadas.

O jogador de 37 anos enfrentou uma forte resistência do destemido português Jaime Faria antes de vencer por 6-1, 6-7 (4/7), 6-3 e 6-2 na Rod Laver Arena. Seu próximo adversário será o 26º cabeça-de-chave, o tcheco Tomás Machac.

Essa foi a 430ª partida de Grand Slam de Djokovic, que se tornou assim o detentor exclusivo do recorde de maior número de partidas de simples disputadas, masculinas ou femininas, na era Open, à frente de Federer (429) e de Serena Williams (423).

Nenhum outro tenista jogou 400 ou mais. "Adoro este esporte, adoro competição", disse Djokovic, que chega à terceira rodada em Melbourne pelo 17º ano consecutivo.

"Tento dar o meu melhor sempre. Já faz mais de 20 anos que compito em Grand Slams no mais alto nível. Ganhando ou perdendo, sempre deixarei meu coração na quadra. E me sinto simplesmente abençoado por estar batendo outro recorde".

Djokovic levou um susto na primeira rodada contra o americano Nishesh Basavareddy, 107º colocado, que havia recebido um 'wild card' (convite para participar do torneio) e que conseguiu levar a partida a ter quatro sets.

Nesta quarta-feira ele começou sólido e fechou o primeiro set em apenas meia hora. Mas o português de 21 anos aproveitou as frustrações de 'Nole' no segundo set e empatou no tie-break.

'Djoko' se recuperou rapidamente e, sob a cobertura retrátil devido à chuva, mais uma vez impôs sua classe para vencer os dois sets seguintes.

O sérvio disse depois que a maneira como reagiu foi um bom presságio em sua busca pelo 11º título do Aberto da Austrália e pelo 25º título de Grand Slam.

Observado mais uma vez por seu novo técnico Andy Murray, ele estava mais parecido com o que era antes de começar contra Faria, 125º colocado, dando poucas chances ao jovem português.

Djokovic elogiou o adversário desta quarta. "É um cara jovem. Eu lhe disse na rede que o futuro é brilhante para ele".

O guerreiro Faria se mostrou exausto com a solidez e experiência de Djokovic que avançou firme no quarto set e segue no caminho certo rumo a mais um título.

Na próxima rodada, Djokovic enfrentará o tcheco Tomás Machac, 26º cabeça de chave do torneio.