ZH elege os melhores do Gauchão de Futsal 2024

Zero Hora pediu a opinião dos leitores para elencar a seleção do Gauchão de Futsal 2024 . Além disso, jornalistas da equipe que acompanha a modalidade votaram nos melhores da competição.

Os leitores participaram por meio de comentários nos vídeos publicados no Instagram de @esportesgzh . Foram seis vídeos que elencaram as opções para cada posição, assim como para o treinador.

Da equipe de Zero Hora, opinaram os jornalistas André Silva, Gustavo Manhago, Nicolas Espilman, Rafael Favero e Renan Silveira. O grupo fez parte das transmissões do campeonato pelo canal de GZH no YouTube.