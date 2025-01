Neymar não é mais jogador do Al-Hilal . O clube saudita divulgou na noite desta segunda-feira (27) a rescisão de contrato com o jogador , que tem negociações encaminhadas com o Santos .

O camisa 10 tinha contrato com o time até junho , mas vinha conversando pela rescisão antecipada. Em suas redes, o clube saudita escreveu: "Al Hilal e Neymar Jr. concordaram em rescindir o contrato do jogador por consentimento mútuo . Obrigado e boa sorte, Neymar".

Dessa forma, Neymar fica livre para assinar com o Santos. As partes têm negociações avançadas e, em breve, o clube paulista deve anunciar o retorno do ídolo, que foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil pelo Peixe.