Equipe da Serra venceu a Copa Sul ao derrotar o Jaraguá por 4 a 0 na decisão, em Carlos Barbosa. Lucka Cyriaco / ACBF / Divulgação

Foi divulgada na última sexta-feira (25) a tabela da Copa dos Campeões Regionais. A competição reúne três equipes de futsal do Brasil em São João do Jaguaribe, no Ceará, de 5 a 7 de fevereiro.

A ACBF, campeã da Copa Sul, estreia no dia 6, quinta-feira, às 20h, contra o Estrela do Norte-AM, vencedor da Copa Norte.

O time de Carlos Barbosa, município da serra gaúcha, volta a jogar no dia seguinte, no mesmo horário, contra o São João do Jaguaribe, anfitrião e vice-campeão da Copa Nordeste.

O jogo que abre a competição é entre São João do Jaguaribe e Estrela do Norte-AM, às 20h do dia 5. As partidas ocorrem no Ginásio Municipal Júlio Irineu Costa.

Os três times estão em grupo único e jogam entre si. Quem somar mais pontos conquista a Copa dos Campeões Regionais e fica com a vaga que resta para a Supercopa, competição que dá vaga para a Libertadores.

A Supercopa ocorrerá de 26 de fevereiro a 2 de março em Joinville, Santa Catarina. Atlântico, de Erechim, campeão da Copa do Brasil, e Yeesco Futsal, terceira colocada no Brasileirão, são os dois gaúchos já confirmados no campeonato.

Tabela da Copa dos Campeões Regionais

1ª rodada

5/2 — 20h — São João do Jaguaribe x Estrela do Norte

2ª rodada

6/2 — 20h — Carlos Barbosa x Estrela do Norte

3ª rodada

7/2 — 20h — São João do Jaguaribe x Carlos Barbosa