Ginásio da ACBF, um dos maiores clubes de futsal do Estado. Lucka Cyríaco | ACBF

A reportagem de Zero Hora "mergulhou" no mercado da bola do futsal do Rio Grande do Sul para identificar os movimentos envolvendo contratações, dispensas e renovações de elencos e de treinadores.

Além dos prováveis 20 participantes do Gauchão 2025, também destacamos ACBF, de Carlos Barbosa, e Assoeva, de Venâncio Aires, que integram a lista de maiores clubes de futsal do Estado.

Alguns times começam a treinar ainda em janeiro e já têm competições importantes no começo da temporada. Outros terão mais tempo de preparação e ainda estão com movimentos lentos no mercado. Confira!

AAGF — Agudo

Vini Gaúcho, ex-técnico do União Castilhense, de Veranópolis, será o treinador em Agudo. A AAGF, que terminou o Gauchão 2024 em 16º lugar, anunciou seis reforços e três renovações de contrato.

Reforços

Fixo — Piloti (ex-AGE).

Alas — Enzo (ex-ANBF), Deivão (ex-AGE), Titi (ex-Jahu-SP) e Deivid Brazeiro (ex-Cerro Largo).

Pivô — Léo Arara (ex-Serafina Corrêa)

Renovações

Goleiro — Ceará

Fixo — Du

Ala — Netinho

ACBF — Carlos Barbosa

André Bié segue na ACBF em 2025. Porthus Junior / Agencia RBS

O técnico André Bié segue no cargo e com ele foram mantidos oito jogadores.

Renovações

Goleiro — Pedro Bianchini

Fixos — Daniel e Rafael Rato

Alas — Murilo, Renatinho, Alves e Bruno Iacovino

Pivô — Barbosinha

Além das oito manutenções, já foram anunciados cinco reforços.

Reforços

Goleiro — Ângelo (ex-Yeesco)

Fixo — Maxwell (ex-Acel-PR)

Ala — Gustavinho (ex-Cascavel-PR)

Pivôs — Camilo (ex-Minas-MG) e Juninho (ex-Campo Mourão-PR)

ACE Filtradores — Bom Princípio

Nenhum anúncio efetuado.

Afucs — Seberi

Apenas a saída do ala e capitão, Maki, foi anunciada.

AGE — Guaporé

O técnico será Adão Vilanova, ex-Novo Barreiro. Com ele, chegaram oito reforços, foram feitas duas renovações de contrato e subiram dois garotos da base.

Reforços

Goleiro — Jacky (ex-Sercesa)

Fixo — Tapejara (ex-AAGF)

Alas — Rafael Borges (ex-Assoeva), Peixoto (ex-Cerro Largo), Wéslei Pires (ex-Sercesa) e Lucas Peres (ex-União Castilhense)

Pivôs — Téves (ex-AAGF) e Pézinho (ex-Sercca)

Subiram da base

Goleiro — Dado

Ala — Betinho

Renovações

Pivô — Gui Farinho

Goleiro — Edu

AMF — Marau

O técnico Giba seguirá no cargo, além de três renovações já anunciadas.

Renovações

Goleiro — Cris Zaparoli

Ala/fixo — Léo Café

Ala/pivô — Tomás

ANBF — Novo Barreiro

Nenhum anúncio efetuado.

APF — Gentil

A direção do clube anunciou apenas uma contratação.

Reforços

Goleiro — Léo Salgado

ASF — Serafina Corrêa

Time vice-campeão da Série B, a Associação Serafinense de Futsal manteve o técnico Tiago Bernardi no cargo. E, com ele, mais quatro renovações.

Renovações

Ala — Ceará

Ala — Alcides

Ala/pivô — Menor

Fixo — Godoy

Reforços

Pivô — Maico (ex-Shijizhuang-CHINA)

Assoeva — Venâncio Aires

O time do Vale do Rio Pardo ainda não promoveu nenhum anúncio de quadra. A nova diretoria foi eleita no dia 11 de dezembro com Engelberto Henn, de presidente, e Vianei Hammes, de vice.

Atlântico — Erechim

Paulinho Sananduva segue no comando do Atlântico. Édson Castro / Divulgação CER Atlântico

Atual campeão da Copa do Brasil, o Atlântico manteve a base de 2024 para 2025: renovou com o técnico Paulinho Sananduva e com 12 atletas, além da subida de três garotos da base. De novidade, a chegada de três reforços.

Reforços

Goleiro — Ryan (ex-ACBF)

Fixo — Thales (ex-Campo Mourão)

Ala — João Vítor (ex-Cruzeiro)

Renovações

Goleiro — Alê Falcone

Fixos — Erick, Vagner e Deivão

Alas — William Bolt, Richard, Pedrinho, Suelton, Salah e PL

Pivôs — Vilela e Elenílson

Subiram da base

Goleiro — Rodrigo

Ala — PH

Pivô — Dudu

Cerro Largo — Cerro Largo

O time missioneiro renovou com o técnico Rodrigo Ferretti e mais 11 atletas de 2024.

Renovações

Goleiros — Black e William

Fixos — Douglas, Rato, Guto e Thauan

Alas — Silvinho e Giorgi Lucas

Pivôs — Jackson, Rafinha e Isaac

Reforços

Fixo — Chaves (ex-Entre-Ijuís)

Alas — Pedro Marcolla (ex-Sercca) e Vitinho (ex-Operário Laranjeiras-PR)

Ala/pivô — Billy (ex-Guarany-ESP)

Pivô — Cavinato (ex-Guarany-ESP)

Entre-Ijuís — Entre-Ijuís

Além do técnico Fabinho Ávila da Silva, Entre-Ijuís manteve seis jogadores e contratou, até agora, 10 nomes.

Renovações

Goleiro — Chico

Alas — Vitinho, Maurício, Paulinho e Gabriel

Pivô — Vini

Reforços

Goleiro — Davi (ex-São Lourenço-SC)

Fixos — Marinho (ex-Santa Rosa), Xandy (ex-FX Futsal) e Renan (ex-Comando Jaguarense)

Alas — Nathan (ex-Cruzeiro-MG), Dudu (ex-ACF, de Criciúma-SC), Yago (ex-AAEMA-PR), Guto (ex-Passo Fundo) e Miguel (ex-Horizontina)

Pivô — Joel (ex-Guarani-FW)

Guarani — Frederico Westphalen

O "Índio" do Alto Uruguai renovou com o técnico Raphael Melo, sete jogadores e subiu dois da base. De fora, chegaram seis nomes.

Reforços

Fixos — Douglas Beiço (ex-Guarany-ESP) e Pretão (ex-Ampere-PR)

Alas — Thiago Cabeça (ex-Santo André), Douglinhas (ex-Acel-PR) e Daniel Rosa (ex-Fafage Banua-Indonésia)

Pivô — Thiago Gouvêa (ex-Thammasat-Tailândia)

Renovações

Goleiros — Léo Silva e Ureia

Alas — Mayke, Léozinho, Kauê e Joãozinho

Subiram da base

Alas — Gui e Vini Rosa

Guarany — Espumoso

Semifinalista do Gauchão 2024, o Guarany não se movimentou no mercado ainda. Existe uma eleição de diretoria marcada para 9 de janeiro.

Horizontina — Horizontina

Além do técnico Beto Puhl, a direção manteve cinco jogadores de 2024, além de subir dois garotos da base. De fora, foram contratados oito atletas.

Renovações

Goleiro — Kauan

Ala/fixo — Ricardo

Ala — Biro

Pivôs — Igor e Márcio

Subiram da base

Goleiro — Eduardo

Ala — Gui

Reforços

Goleiro — Andrey (ex-Assoeva)

Fixos — Kayky (ex-Sercca) e Muskito (ex-Atlec)

Ala/fixo — Carlinhos (ex-São Francisco-SC)

Alas — Rômulo (ex-Tapejara) e Lucas Zoin (ex-Marreco-PR)

Pivôs — Nícolas (ex-Maravilha-SC) e Matheus Gaúcho (ex-Passo Fundo)

Lagoa EC — Lagoa Vermelha

Foram anunciadas até agora cinco renovações de contrato e duas contratações.

Renovações

Goleiros — Yuri e Dener

Alas — Maninho, Neytan e Xande

Reforços

Fixo/ala — Ribeirão (ex-Praia Clube-MG)

Pivô — Lucas Souza (ex-Horizontina)

Passo Fundo — Passo Fundo

O técnico Vandré da Costa deixou a Assoeva e foi para o Passo Fundo. O goleiro Queixo renovou seu contrato. E foram anunciadas, até agora, sete contratações.

Renovações

Goleiro — Queixo

Reforços

Goleiro — Ramón (ex-Guarany-ESP)

Fixos — Pedro (ex-Operário Laranjeiras-PR), Pedrinho (ex-Sercca) e Cardelli (ex-Guarany)

Ala/fixo — Bruno (ex-AGE)

Ala — Gui Canhoto (ex-Concórdia-SC) e Patrick (ex-Horizontina)

Pivôs — Elisandro (ex-Al Bataeh-AS) e Marcelinho (ex-Tapejara)

Santa Rosa — Santa Rosa

O técnico Keké, ex-Uruguaianense, é a grande novidade da equipe do Noroeste. Além dele, foram anunciadas três contratações e seis renovações de contrato.

Reforços

Alas — Ferro (ex-Uruguaianense) e Felipe Monteiro (ex-Uruguaianense)

Pivô — Pato (ex-Passo Fundo)

Renovações

Fixos — Wellington e Lucas Cardoso

Alas — Jezin e Douglas

Ala/Pivô — Neto

Pivô — Erick

Sercca — Casca

O técnico Rodrigo Lunardi, o Luneta, permanece em Casca para mais uma temporada. Além dele, a direção anunciou apenas mais duas renovações.

Renovações

Ala — Gilbert

Pivô — Marco Michelon

Uruguaianense —Uruguaiana

Nenhum anúncio efetuado

Yeesco — Carazinho

Finalista do Gauchão 2024 e medalha de bronze no Brasileirão, o time da Yeesco efetivou o técnico interino Gabriel Galelli. Já foram anunciados oito reforços e cinco renovações.

Reforços

Goleiros — Daniel (ex-Vasco) e Felipe (ex-ACBF)

Alas — Ronaldinho (ex-Corinthians), Ponce (ex-Passo Fundo), Juninho (ex-Horizontina), Helinho (ex-Santa Rosa) e Matheus Carvalho (ex-Traipu-AL)

Pivô — Vini Zarpellon (Guarani-FW)

Renovações

Goleiros — João Paulo e Sangaletti

Fixo — Canabarro

Ala — Léo Borges

Pivô — Alan Negão