Homem tenta arrombar loja, reage à abordagem da Brigada e é baleado por policiais, em Farroupilha 

Uma tentativa de furto em uma loja de ração para animais, no Centro de Farroupilha, acabou com um homem baleado por policiais. O caso aconteceu na tarde do sábado (4). Segundo a Brigada Militar, o local estava fechado, mas havia funcionárias no estabelecimento, que acionaram a polícia ao notar que um homem estava tentando arrombar a loja.