Casal é encontrado morto no bairro Charqueadas, em Caxias do Sul

Um casal foi encontrado morto, na manhã desta segunda-feira (6), no bairro Charqueadas, em Caxias do Sul. As identidades das vítimas, um homem de 41 anos e uma mulher de 30 anos, não serão divulgadas pela Polícia Civil em respeito aos familiares. Segundo a Delegacia de Homicídios da cidade, que investiga o caso, o crime teria ocorrido na noite de domingo (5).