“Ninguém gostaria que isso acontecesse”, diz dono de cachorro que atacou criança em Caxias do Sul

Marcas de sangue são visíveis no pátio da casa do dono do animal. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Na manhã desta terça-feira (7), o dono do cachorro da raça pit-bull que atacou um menino de 11 anos, na tarde de segunda-feira (6), em Caxias do Sul, recebeu a reportagem para dar sua versão sobre o caso, que foi registrado na Rua Afonso Arinos, no bairro Rio Branco, onde a criança mora com os pais. O homem, que preferiu não ser identificado, deverá prestar depoimento à Polícia Civil nesta quarta-feira (7).

O dono do animal relatou que os filhos, de oito e 10 anos, estavam andando de bicicleta na rua. Segundo ele, um dos garotos emprestou a bicicleta para a vítima, que foi atacada quando os meninos decidiram guardar a bicicleta dentro do terreno onde fica a casa do dono do cachorro. O animal estava solto no pátio.

— Quando ele entrou no pátio, meu cachorro estava solto e acabou pegando o menino. Ele sempre fica solto no pátio, mas nunca na rua. Ele nunca vai para a rua. O que aconteceu foi que, quando abriram o portão, ele acabou escapando e atacando (o menino) pela segunda vez na parte de fora — relatou.

Conforme a mãe do menino, Vanessa Aparecida Dias, 33 anos, o cão que atacou o menino é agressivo e quase atacou outras pessoas antes. Ela relatou que o dono do animal não prestou socorro para o filho dela. O homem, entretanto, afirmou que a primeira ação que teve foi a de retirar o animal de cima do menino.

— Eu tentei tirar o cachorro de cima dele, aí veio um rapaz e mais um pessoal para me ajudar. O meu procedimento foi esse, de prender o cachorro e fechar o portão, se não ele iria atacar de novo. Nisso, as pessoas já pegaram o menino e o levaram para o hospital. Se não fossem eles, eu poderia pegar meu carro e levá-lo. Depois, eu liguei para o hospital e para a mãe dele para saber como o menino estava — disse.

Ainda conforme o tutor, o pit-bull é vacinado e foi resgatado por ele há cerca de um ano, pois sofria maus tratos. Além do pit-bull, tem outros dois cães.

— Essa foi a primeira vez que ele atacou alguém. Quando eu saio de carro, eu coloco ração aqui dentro de casa e fecho a porta para ele não ir para a rua. Ele só fica dentro do pátio e se criou junto com meus filhos. Ninguém gostaria que isso acontecesse.

O menino atacado pelo cachorro teve alta no final da noite de segunda e se recupera em casa. A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) investiga o caso.

Entenda o caso