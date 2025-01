Mulher encontrada morta no bairro Charqueadas será sepultada no interior de Caxias do Sul; caso é investigado como feminicídio

A Polícia Civil investiga a morte de Kelly Rodrigues da Rosa, 29 anos. O corpo dela foi encontrado na manhã de segunda-feira (6) em uma residência no bairro Charqueadas, Zona Oeste de Caxias do Sul, com ferimentos de arma de fogo. Ela é velada na Capela Santo Antônio, no distrito de Santa Lúcia do Piaí. O sepultamento será às 15h desta terça-feira (7), no cemitério da comunidade do distrito caxiense.