Dois adolescentes suspeitos de esfaquear professora em Caxias do Sul serão internados na Fase, diz delegado

Delegado confirmou que câmeras de monitoramento da escola foram danificadas antes do ataque. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Os dois adolescentes, de 14 e 15 anos, suspeitos de terem esfaqueado uma professora de 34 anos em uma escola de Caxias do Sul, serão encaminhados para a Fundação de Atendimento Sócio-Educativo (Fase). O poder Judiciário autorizou a medida na manhã desta quarta-feira (2), segundo informou o delegado regional de Caxias do Sul, Augusto Cavalheiro Neto, em entrevista à Gaúcha Serra.

A dupla estava apreendida desde o fim da tarde desta terça-feira (1°) na delegacia, após ser capturada em um matagal. Até irem para a Fase, ficaram em celas separadas, distante de adultos presos, conforme Cavalheiro Neto. Eles são apontados como responsáveis pelo ataque à docente na Escola Municipal de Ensino Fundamental João de Zorzi, onde estão matriculados. Uma adolescente de 13, inicialmente suspeita de ser participante, prestou depoimento e foi liberada.

Os dois adolescentes devem ficar internados na Fase — instituição que abriga menores infratores — por 90 dias, enquanto a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) investiga o caso e desenvolve o inquérito policial, que irá apontar as motivações para o ato infracional.

Cavalheiro Neto também esclareceu que a polícia só mantém apreendidas pessoas menores de idade quando há "100% de certeza de participação no ato, como se fosse flagrante". A partir dessa premissa, a adolescente foi liberada.

O delegado confirmou que câmeras de monitoramento da escola foram danificadas minutos antes do ataque, mas ponderou que ainda não acessou as imagens. Informações preliminares, segundo Cavalheiro, indicam que os alunos teriam planejado a agressão.

Confira trechos da entrevista:

Gaúcha Serra: Como foi a ação de apreensão dos suspeitos?

Augusto Cavalheiro Neto: Um caso absolutamente lamentável que aconteceu dentro da escola. As forças de segurança não podiam se furtar a cumprir a sua obrigação. Tanto a Guarda Municipal de Caxias do Sul quanto a Brigada Militar e a Polícia Civil, logo após o fato, iniciaram diligências para efetuar a captura dos dois adolescentes que eram apontados como os autores dessa tentativa de homicídio contra a professora Thaís (de Oliveira). Isso aconteceu por volta de 18h. Policiais acabaram encontrando esses adolescentes escondidos num matagal próximo da escola. Eles saíram da escola e possivelmente ficaram escondidos dentro dessa mata fechada, mas os colegas da Brigada Militar tiveram sucesso e localizaram esses indivíduos, que foram imediatamente conduzidos até a Delegacia de Pronto Atendimento.

Como é que se deu essa fuga deles?

Eu não sei precisar porque não olhei as imagens em relação a isso, nós focamos muito nas imagens da ação propriamente dita contra a professora e a fuga. Provavelmente eles fugiram pelo portão, porque mesmo que o portão estivesse chaveado, a cerca da escola não é muito alta. As escolas não têm esse hábito de terem, vamos dizer assim, uma fortificação muito grande para evitar, por exemplo, fugas ou entradas indesejadas. Uma escola tem uma contenção, mas não é uma contenção impossível de ser transpor e pelo que a gente percebeu na escola, é apenas uma cerca de tela. Mesmo que tivesse que pular não teria tido muita dificuldade.

Uma adolescente de 13 anos foi liberada. Qual a conclusão inicial sobre a participação dela ou não no caso?

Nesse momento, nós apreendemos os adolescentes quando temos 100% de certeza que praticaram o fato ou se envolveram no fato. Fazendo uma analogia, é como se fosse a prisão em flagrante do adulto, eu só posso prender em flagrante um indivíduo ou uma pessoa que eu tenho absoluta certeza que participou da ação, que é o que nós temos em relação aos dois adolescentes que foram apreendidos. Em relação à adolescente, existe uma suspeita de alguma participação, mas não existia a certeza. Em razão disso, conforme a orientação legal, ela foi ouvida e liberada. Durante o inquérito policial que vai transcorrer agora na Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, se ficar demonstrada a participação efetiva dela nessa ação, ela pode vir a ser apreendida ou pelo menos que a polícia faça uma representação por essa apreensão.

O que se sabe sobre a dinâmica do ocorrido na sala de aula? Foi possível aprofundar o que teria motivado o ataque?

A motivação é uma das questões que mais nos intriga, porque a primeira coisa que a gente sempre busca saber é o porquê dois adolescentes praticaram um ato tão bárbaro como esse. E para isso é que existe o inquérito policial. Temos algumas versões iniciais, que eu até peço a paciência para que eu não adiante nada nesse momento. Nós temos um inquérito policial em andamento, que existe para isso, para verificar e fazer o confronto das versões, fazer um filtro e efetivamente esclarecer qual foi a verdadeira motivação. Mas para isso precisamos de um certo tempo, a lei estabelece o prazo do inquérito policial. Se eu adiantasse alguma coisa nesse momento, além de irresponsável, seria um pouco prematuro.

Qual o destino desses jovens que foram apreendidos?

Durante a noite e a madrugada foram realizados todos os procedimentos de polícia judiciária, o auto de apreensão, o auto de apreensão em flagrante de adolescente. Esse auto de apreensão foi juntamente com uma promoção do Ministério Público. Ambas foram encaminhadas ao poder Judiciário. Nesta manhã, o poder Judiciário deferiu a internação desses adolescentes, então eles serão conduzidos para a Fase, que é a instituição que abriga os adolescentes infratores e que responderão ao processo criminal. Eles ficarão isolados, apreendidos. Eles ficarão apreendidos, provavelmente pelo prazo de 90 dias inicialmente, e a DPCA (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente) tem a missão de concluir o inquérito, esclarecer todas as circunstâncias, motivação, outras pessoas que porventura participaram, responsabilidades de terceiros que poderiam ter feito algo e não fizeram.