Cristão e apaixonado pela família: quem era o policial militar morto após acidente durante perseguição em Caxias do Sul

Lucas Alexandrino Nazário da Silva, de 27 anos, era da Brigada Militar desde 2023. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O soldado da Brigada Militar Lucas Alexandrino Nazário da Silva, de 27 anos, foi homenageado com honras militares na manhã desta terça-feira (02), na Sala 2 das Capelas Cristo Redentor, em Caxias do Sul. O policial morreu após sofrer um acidente durante uma perseguição no fim da tarde desta terça-feira (1º). Logo após a homenagem, o corpo foi trasladado até Recife (PE), sua cidade natal, onde será sepultado no Cemitério Santo Amaro, às 17h desta quinta-feira (3). Nazário deixa a mulher grávida e uma filha de dois anos.

Consternados pela perda do jovem policial, familiares, amigos, policiais e companheiros de corporação se reuniram para a última despedida. Segundo a Brigada Militar (BM), Silva ingressou na corporação em 2023 e estava lotado no 12º Batalhão da Polícia Militar (12º BPM). O soldado integrava o grupo de Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam).

Felipe Silveira, 26 anos, soldado que atua em Porto Alegre, foi colega de Nazário no curso de formação de soldados na capital gaúcha. Emocionado, lembrou com carinho da amizade construída entre eles.

Às 10h47min, o corpo de Nazário deixou a capela ao som de trompetes. Neimar De Cesero / Agencia RBS

— Um cara cristão, que amava a família acima de tudo. Sempre se colocava à disposição para ajudar quem fosse. Na época da enchente, se dispôs sozinho a arrecadar alimento e brinquedos para as crianças. Com ele não tinha tempo ruim. O que importava era o bem dos outros. Nunca ouvia ele reclamar. Antes de entrar em forma, ele ia pro canto dele fazer uma oração e pedir sempre pra Deus abençoar todo mundo. Isso é algo que me toca muito. O cara era diferente. Ele deixa um legado de amor — recorda Silveira.

Às 10h47min, o corpo de Nazário deixou a capela ao som de trompetes. Sobre o caixão estavam as bandeiras do Brasil, do Rio Grande do Sul e da Rocam.

— A Brigada Militar está perdendo mais um dos seus heróis. Hoje estamos de luto. Hoje nos despedimos de um pai, marido e brigadiano. Como eu gostaria que a sociedade percebesse o que os brigadianos entregam tudo quando estão na rua, com todas as incertezas diante do perigo. O Nazário jurou defender o nosso povo e as cores das nossas bandeiras. Ele cumpriu isso até o último momento. Nós devemos honrar a família que ele deixa — discursou o Coronel Douglas da Rosa Soares, subcomandante geral da Brigada Militar, na última despedida à Nazário.

O acidente