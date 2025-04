Agente é preso por desvio de mantimentos de presídio de São Francisco de Paula

Com o agente foi encontrada uma quantidade expressiva de produtos alimentícios e objetos do presídio, configurando crime de peculato — que consiste na apropriação ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos por um funcionário público.

— Ele teve a liberdade provisória concedida com o asfaltamento dele da função e foram aplicadas as medidas cautelares da prisão, dentre elas a proibição de se aproximar do presídio . Agora ele vai responder ao inquérito policial — explica a delegada sobre os próximos passos.

Por nota, a Corregedoria-Geral do Sistema Penitenciário afirmou que participou da operação e "determinou o afastamento do referido servidor para preservar as investigações e garantir o devido processo legal, com direito a ampla defesa do mesmo".