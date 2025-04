Adolescente suspeita de participar de ataque a professora em Caxias é liberada; outros dois envolvidos seguem apreendidos

O delegado regional de Caxias do Sul, Augusto Cavalheiro Neto, confirmou que a adolescente de 13 anos , suspeita de ter participado do ataque a facadas contra uma professora na Escola Municipal de Ensino Fundamental João de Zorzi, foi liberada após prestar depoimento.

Ela foi apreendida pela Brigada Militar no início da tarde desta terça-feira (1º) após ter fugido da escola. Conforme o delegado, ela não teria participado diretamente do esfaqueamento da educadora. No entanto, o inquérito policial irá averiguar o envolvimento dela na ação.