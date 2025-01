Horóscopo do dia: confira a previsão para os 12 signos em 07 de janeiro

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta terça (07), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 07/01 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

A liberdade não é absoluta nesta parte do caminho, mas isso não significa que você só tenha obstruções para administrar. É importante olhar através das limitações, focando sua mente no que anseia experimentar.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

As palavras mobilizam emoções que nem sempre são previstas, e por isso quando as palavras são ditas é muito tarde para as recolher, ou fingir que não foi dito o que foi dito. Porém, há palavras que apaziguam também.