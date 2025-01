Jovem é baleado após apontar arma contra policiais e tentar fugir de abordagem em Caxias do Sul

Com o suspeito foram apreendidas uma pistola e 15 munições calibre 9mm.

Um jovem de 18 anos foi baleado após sacar um revólver e apontar para policiais na madrugada desta segunda-feira (6), no bairro Charqueadas, em Caxias do Sul. Com ele, foram apreendidas uma pistola e 15 munições calibre 9mm.